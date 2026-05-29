気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）正午現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。 【写真を見る】【台風情報】台風6号1日には沖縄に接近か今後の進路は？ 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後3時更新】 ［防災事項］沖