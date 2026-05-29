小糸製作所が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、上限を２５００万株（自己株式を除く発行済み株数の９．５０％）、または５００億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１日から来年５月３１日までで、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。 出所：MINKABU PRESS