4月18日、米国のトランプ大統領がうつ病や依存症、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に対する治療薬として「サイケデリックス」の超速優先審査を米食品医薬品局に命じた。サイケデリックスは、セロトニン作動性幻覚薬、あるいは精神展開薬と呼ばれるカテゴリーの薬剤で、マジックマッシュルームに含まれるシロシビンやMDMA、LSDを指す。1960年代に精神療法の補助薬としての研究が進められていたが、カウンターカルチャー・ムー