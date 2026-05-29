KaraSeedは、スマートフォン（スマホ）に取り付けるだけで高倍率の顕微鏡観察ができる「ミクロハンターキットX250P」を販売している。手のひらサイズでありながら光学250倍を実現し、スマホ機能と組み合わせることで最大1200倍まで拡張が可能。卓上顕微鏡に匹敵する性能を備えている。これまで研究機関や教育施設でしか体験できなかったミクロの世界を、誰でも気軽に楽しめるようになった。価格は7200円。●家庭で科学体験が広が