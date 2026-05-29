北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月29日、千葉県内で４日目の練習を実施した。トレーニングの後、この日から合流した久保建英（レアル・ソシエダ）が取材に対応。背番号について言及した。これまで20番をつけることが多かったが、W杯では８番に決定。前十字靭帯断裂の大怪我で出場が叶わなかった南野拓実がまとってきたナンバーだ。24歳のMFは、「８」を選んだ経緯をこう説明した。 「基本的に