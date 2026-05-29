【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本歌謡史に残るモンスターユニット、ピンク・レディーのデビュー50周年を記念して、8月25日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートが開催、8月26日にトリビュートアルバムが発売されることが決定した。 ■今に続くアイドル文化の源流となるエポックメイキングな存在 作詞家・阿久悠と作曲家・都倉俊一（前・文化庁長官）が手が