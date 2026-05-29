ミクニ [東証Ｓ] が5月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.7％増の33.4億円になり、27年3月期も前期比4.8％増の35億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.3％減の6.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.3％とほぼ横ばい