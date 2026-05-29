29日15時現在の日経平均株価は前日比1746.52円（2.70％）高の6万6439.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がりは307、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を275.15円押し上げている。次いでＳＢＧ が266.30円、ＴＤＫ が160.40円、イビデン が147.16円、村田製 が106.68円と続く。 マイナス寄与度は49.48円