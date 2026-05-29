中国のSNS・小紅書（RED）に、日本での3日間で遭遇した「差別」を列記する投稿があり、反響が寄せられている。投稿者はまず、「河口湖のホテルにチェックインした時、フロントスタッフの態度が明らかに良くなかった」「東京で昼食を食べ、会計の際に店員が私の（スマホの）支払い画面をのぞき込んで支払いが成功しているか確認してきた。でも私の前の2人にはそんな確認していなかった」の2点を挙げた。また、鎌倉での出来事につい