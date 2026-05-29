ヤガミ [名証Ｍ] が5月29日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比15.4％増の22.9億円に伸びたが、27年4月期は前期比3.0％減の22.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を284円→303円(前の期は174円)に増額し、今期は前期比23円減の280円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の5.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の