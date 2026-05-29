ジャイアントパンダ国家公園四川省臥竜エリアはこのほど、世界で1頭しか確認されていない野生の白いパンダのここ3年の野外における活動を捉えた映像を公開した。2024年から2026年までの約3年間の映像は、ジャイアントパンダ国家公園の臥竜エリアの標高2450〜2670メートルの原始林で撮影された。画像は高画質で雪原や密林、竹林などさまざまな場所に姿を現した白いパンダをはっきりと捉えている。白いパンダは単独で行動しており、