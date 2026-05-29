中国自動車戦略政策研究センターと中国循環経済協会の主導による「自動車用リサイクル材料応用促進ロードマップ（2026―2030年）」の策定作業が北京市内で正式に始まりました。このロードマップの策定では、今後5年間をかけて自動車用リサイクル材料の応用の目標、推進の道筋、保障措置などについて研究を進め、自動車のフレーム、車体、ホイール、ガラス、内外装部品などでの再生素材の利用に的を絞って、自動車産業のグリーンで