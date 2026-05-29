29日午前、山陽小野田市で20代の女性が突然近づいてきたサルから足をひっかかれる被害に遭いました。現場付近では28日にも女児が襲われる被害が出ていて警察が警戒しています。29日午前8時43分頃、山陽小野田市山野井の長友交差点の近くで作業をしていた山口市に住む20代の女性が田んぼから突然近づいてきたサルに左足首付近を数回ひっかかれました。サルはその後東方向に逃げていったということです。現場付近は28日にも女子児童