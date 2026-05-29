北海道美幌町の住宅で2026年5月29日、火事がありました。火事があったのは、美幌町青葉1丁目の2階建ての住宅です。午後1時前、隣の家に住む人から「隣の家の2階から煙と炎が見えます」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、この家には80代の男性が1人で暮らしていましたが、避難して無事だということです。近隣住民によりますと出火当時、付近ではゲリラ豪雨があり、落雷もあったということです。現在も消防による消