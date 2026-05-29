映画「崖の上のポニョ」に登場する、あのハムと卵のラーメンを家庭で再現できるレシピ絵本が登場します。スタジオジブリ作品に登場する料理を家庭で楽しめるレシピ絵本シリーズの最新作、「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓崖の上のポニョ」が7月10日に発売。これに先駆け、5月29日より各ネット書店での先行予約受付が開始されました。これまでに「アーヤと魔女」や「となりのトトロ」「天空の城ラピュタ」「魔女の宅急便