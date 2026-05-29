日本で学ぶ外国人留学生数が２０２５年度、過去最多を更新して初めて４０万人に達したことが、留学支援事業を行う独立行政法人「日本学生支援機構」の調査で分かった。日本語学校や専門学校の在籍者数は比較可能な１１年度以降、初めて全体の６割を超えた。専門家は、日本での就職を目指す留学生が増えていると指摘する。調査によると、外国人留学生数は前年度比で７万１３６１人増え４０万８０６９人となった。在籍先は、日本