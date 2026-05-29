ザ・ビートルズの来日60周年を記念したTシャツ3種類の絵柄が発表された。6月25日から7月5日まで東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催されるポップ・アップ・ストアにて販売される。【画像】かわいい！ビートルズ『愛こそはすべて』ジャケットTシャツ今回発表されたTシャツは、それぞれ異なる作品やビジュアルをモチーフにしたデザインを採用。ジャケットアートやロゴを生かしたデザインで、ファッションアイテム