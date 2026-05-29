政府は、国産木材の利用促進に向け、中高層建築物などに活用を広げる取り組みを強化する。担い手不足や採算性の悪化に直面する国内林業や木材産業を活性化させ、サプライチェーン（供給網）の安定化につなげる考えだ。２９日午後に関係省庁連絡会議の初会合で、議長の佐藤啓官房副長官が対応を指示する。具体的には、建築木材の寸法の標準規格づくりを進め、木材加工会社などが効率的に量産化できる体制を整える。すでに複数の