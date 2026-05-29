俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが出演する韓国バラエティ『花より青春：Limited Edition』（全6話）がきょう29日（正午）より、U-NEXTで日本初・独占配信を開始した。【場面ショット】チョン・ユミ＆パク・ソジュン＆チェ・ウシク、ノープランの旅行同作は10年ぶりに復活した、韓国でも大人気のバラエティ番組シリーズ。今作では、数々のドラマや映画に出演する仲良し3人組、チョン・ユミ、パク・ソジュン