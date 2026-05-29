SSKは、アドバイザリースタッフ23選手が使用したピンク色のギアで、5月29日から6月7日までスポオクでチャリティーオークションを開催すると発表。収益すべてはひとり親家庭の支援活動に役立てられる。今年で5回目となるマザーズデーのチャリティーオークション。5月10日の「NPBマザーズデー2026」の試合で着用した、母の日仕様のピンク色の野球用具に、選手の直筆サインが入り、スポーツチーム公式オークション「スポオク」に