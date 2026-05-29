東京や埼玉の一部地域で特定の旧式スクーターの盗難が相次いでいる。狙われているのはスズキ製の「アドレスＶ１２５」。馬力や燃費の良さから一部の若者に人気で、自治体が所有者に直接防犯対策を呼びかける異例の事態となっている。（仲條賢太）防犯カメラにフードをかぶった４人組が路上のスクータータイプのバイクを取り囲むと、うち２人が車体の前後を持ち上げて暗闇に消えていった――。２月６日未明、東京都足立区入谷の