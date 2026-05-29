千葉県香取市で、69歳の母親の首を絞めて殺害した罪に問われている娘が、初公判で起訴内容を一部否認しました。佐藤久美加被告（34）は2024年、香取市の自宅で、母親の幸枝さん（69）の首を絞めて殺害した罪に問われています。28日に千葉地裁で開かれた初公判で佐藤被告は「母の首を絞めてしまいましたが、殺すつもりはありませんでした」と述べ、殺意を否認しました。検察側は冒頭陳述で「母親の車を借りコンビニエンスストアに行