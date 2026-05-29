韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第19話にて、「トップクラスの美女」と話題となったパク・ジヒョンとチョン・ウォンギュの過去の深い絆と、そこからすれ違っていった切ない道のりが明かされた。【映像】美脚スラリ！アナウンサーを目指すトップクラスの圧倒的美女『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓