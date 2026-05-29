NPB歴代11位の通算2452安打、同13位の465本塁打を誇る土井正博氏（82）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。2年生で高校を辞めて近鉄入りする経緯を明かした。大阪・大鉄（現阪南大高）1年の秋、プロのスカウト注目の八尾高校・久野剛司から近畿大会大阪府予選準決勝で3ランを放った。その翌日、実家をシルクハットをかぶった近鉄のスカウトが訪れた。“球界の寝業師”と呼ばれ、数多くの有名無名の