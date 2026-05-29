中東危機の影響が長期化しつつあるとして、東京都は２９日、緊急の物価高騰対策事業費２３２億円などを盛り込んだ総額５４２億円の補正予算案を編成すると発表した。保育所や医療機関など価格転嫁が困難な中小事業者への支援を拡充するほか、非石油・脱炭素の先駆的な施策に前倒しで着手し、エネルギー構造の転換を進める。小池百合子知事は２９日の定例記者会見で補正予算案の概要を発表し、「石油だけに頼らない社会の実現に