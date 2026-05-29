お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢がXにつづった “トラブル” が注目を集めている。真栄田は、5月28日にXを更新。《ちょっと前》のこととして、電車内で起きた出来事を明かした。比較的空いていた車内で足を組んでいたところ、横に座っていた男性に足を蹴られたのだという。その男性が電車を降りたので、追いかけようとしたが、仕事があったため断念。《そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。