5月28日、俳優の織田裕二が主演を務める映画『踊る大捜査線N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』の特別映像が公開された。作品への期待が高まるが、織田の “白髪” が反響を呼んでいるようだ。フジテレビ系の連続ドラマとして始まった同シリーズは、脱サラして警視庁湾岸署刑事課に配属された織田演じる主人公・青島俊作が、警察内部のさまざまな人間模様やトラブルに巻き込まれながら、事件を解決していく物語。2026年9月、14