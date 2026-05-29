巨人戦で4打数3安打2打点プロ野球、ソフトバンクは28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦に8-4で勝利した。この試合では「6番・捕手」で先発した山本祐大捕手が4打数3安打2打点の大活躍。7回にはライナー性の一発をレフトスタンドに叩き込んだ。ネット上のホークスファンからは「これでスタンド入るの普通にえぐい」など、驚きの声が上がった。6-4とリードした7回表。2死一塁から巨人・中川の真っすぐを捉えた。打球