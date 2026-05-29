台風6号は今後も北上を続け、3日(水)ごろに四国に接近するおそれがでてきました。今のうちから早めに対策をしてください。台風は1日以降、次第に進路を北東へ変えて本州付近へ台風6号は29日12時現在、フィリピンの東の海上を1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。今後発達しながら1日(月)には沖縄の南へ進んだあと、次第に進路を北東に変える見込みです。3日(水)には、暴風域を伴いながら四国沖を進むでしょう。太平洋