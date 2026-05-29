Googleの量子コンピューティング研究部門であるGoogle Quantum AI Labは、従来のコンピューターより圧倒的に高速な計算が可能な次世代量子チップ「Willow」を開発しています。そんなWillowへの早期アクセス権を、イギリスのキングス・カレッジ・ロンドンの研究チームが獲得しました。King's partners with Google Quantum AI and National Quantum Computing Centre to explore quantum fundamentals | King's College Londonhttps