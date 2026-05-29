ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）は３０日、東京・秩父宮ラグビー場で準決勝の神戸―東京ＳＧ戦が行われる。神戸はレギュラーシーズン（ＲＳ）を初めて１位で通過。リーグ最多７５０得点を挙げた攻撃力と、粘り強いディフェンスを武器にリーグワン初優勝を目指す。＊＊＊＊＊ＲＳは開幕節で東京ベイに敗れたものの、第２節からチーム史上最長となる１０連勝を記録。第１３節で当時最下位だった横浜に金