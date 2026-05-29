記事ポイントMicroSDカードのデータ消失は「論理障害」と「物理障害」の2種類に大分される復元成功率を左右する3つの鉄則を守ることが重要Tenorshare 4DDiG Freeは3ステップでMicroSDカードのデータ復元が可能 スマホやカメラのMicroSDカードが突然読み込めなくなったり、誤操作で大切な写真やすべてのデータを削除してしまった経験はありませんか。MicroSDカードは小型で便利ですが、予期せぬエラーや誤操作によりデー