作家・小川哲のベストセラー小説を実写映画化した『君のクイズ』より、主演の中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシの3ショットをはじめ、撮影の舞台裏を収めたオフショット写真8点が公開された。【画像】この記事に関連するそのほかの写真（オフショット）本作は、生放送のクイズ番組で、一人のプレイヤーが問題を1文字も聞かずに正解を言い当てたことをきっかけに、天才クイズプレイヤーたちの驚愕の真実と人生が交錯していく知