お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。コント台本の査定額に驚く場面があった。1993年に、相方・児嶋一哉とのコンビ「アンジャッシュ」を結成し“すれ違いコント”でブレークしたが、渡部は20年6月の不倫報道をきっかけに、約1年7カ月活動を自粛。その後、コンビとして復帰は果たしたが、コントが表舞台で披露されることはなくなった。現在の主な