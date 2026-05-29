「本人は海外で活躍したいというような話をしていました。そんな矢先にこんなことになってしまって……。本当に、私たちにとっても寝耳に水でした」【写真多数】「週刊文春」は昨秋、六本木でチームメートの郄橋藍と合コンに興じる佐藤駿一郎の姿を捉えていたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）の父は、突如降りかかった息子のニュースに意気消沈し、悲痛な思いを吐露した。◇警視庁が佐藤を麻薬取締法違反容