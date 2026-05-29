天皇皇后両陛下は国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻を皇居に招き、別れの挨拶をされました。天皇皇后両陛下はきょう（29日）午前11時ごろ、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居・御所に招き、懇談されました。宮内庁によりますと、大統領夫妻が「今回の訪日は有意義で素晴らしいものだった」ということを伝えると、陛下は「フィリピンとの間ではかつて戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念に思