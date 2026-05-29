国民栄誉賞の授与式で金色のバットを贈呈された長嶋茂雄さん。左は手を添える松井秀喜さん＝2013年5月、東京ドーム野球殿堂博物館は29日、元巨人監督の長嶋茂雄さんの一周忌となる6月3日に合わせ、同2〜7日に特別展示を行うと発表した。国民栄誉賞を受賞した際の記念バットなどが展示される。