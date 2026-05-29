お家に来たばかりにもかかわらず、先輩犬の背中へ当然のように乗っていたという子犬。その自由すぎる行動が反響を呼んでいます。 投稿は記事執筆時点で8万再生を突破し、「怒らないの優しい」「おてんば娘すぎる」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：コロコロな『新入り子犬』が、なぜか先輩犬に乗っかって…思わず二度見する『まさかの光景』】 先輩犬の背中に乗る新入りちゃん TikTokアカウント「tottemo