2回目のワクチン接種のため病院を訪れた赤ちゃんわんこですが…！？大物を予感させる肝の座ったわんこの姿がSNSで話題です。投稿には「お利口だね」「お腹ポンポコリンｗ」「まいった可愛すぎだよ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：注射のため病院に来た赤ちゃん犬→『怖がってしまうかな』と思いきや…大物になる予感がする『意外な反応』】 赤ちゃん犬がワクチン接種のため病院へ 赤ちゃんわん