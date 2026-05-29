タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。多忙な日々を送っていることを明かした。この日、辻は「全然blog更新してなかった 何だか色々バタバタしてました」と切り出し、三男・幸空（こあ）くんの運動会に続いて、次男・昊空（そら）くんの演劇発表会があったことを報告。「めっちゃ良かった！！！！」と感動した様子でコメントした。続けて「振り替え休日だったり…こあの歯が抜けたりお弁当があったり無かったり〜」とプ