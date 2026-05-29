タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。アシスタントの若林有子アナウンサー（29）とのジェネレーションギャップにがくぜんとした。この日のメールテーマは「未来を感じた瞬間」。今田は「自動車のミラーあるじゃないですか？あれがボタンで開いた時に未来感じた」と自身の経験を振り返ると、若林アナは「え、逆にどうやって開くんですか？」