ナインティナイン岡村隆史（55）が28日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に生出演。相方の矢部浩之（54）から生放送中に毛髪についてイジられる一幕があった。岡村はサンドウィッチマン伊達みきお、ナイツ塙宣之らが参加した「第2回ゴシップ会」の話題を熱く語っていた。矢部がその流れを遮り「ごめん、一生懸命しゃべってくれてるけど、髪の毛が変なことになってる」とツッコミを