女優の田中麗奈（４６）の最新ショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに「日焼けが恐ろしい季節になってきましたが、、」と書き出すと、続けて「いつものスキンケアーに美白を入れて何とかダメージ少なく乗り切りたいですね」と記し、アップショットを公開。頬に手を当てたポーズを見せ、白を基調にしたモデルショットアップし、抜群な透明感を披露した。この投稿に「麗奈ちゃんは同い年でデビュー