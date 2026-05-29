楽天ドラフト6位・九谷瑠投手（26）ゆかりの新コラボグルメ、矢場とん「九谷瑠ひれかつサンド」が販売開始となった。「楽天モバイル最強パーク」内のEAGLESBEER（GATE19横）、バックネット裏2階コンコースで販売される。九谷は大阪大谷大卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に勤務。ホール店員などの傍ら、クラブチーム「矢場とんブースターズ」でプレーを続け、プロへの道を切り開いた。以下、九谷コメント