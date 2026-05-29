◆シカゴ・ホワイトソックス6ー2ミネソタ・ツインズ28日（日本時間29日午前3時10分試合開始、レートフィールド）メジャーリーグ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が打点でもリーグトップに浮上し、ホームランと合わせて、2冠となりました。本拠地で行われたツインズ戦に、2番・ファーストで先発出場した村上選手。4回、1アウト2塁とチャンスの場面で迎えた、第3打席でした。低めのスイーパーを打ち上げてしまいますが、打球はシ