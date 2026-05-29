歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が29日、都内で「七月大歌舞伎」（同2日初日、東京・歌舞伎座）取材会に出席した。夜の部では“め組の喧嘩”で知られる人気作「神明恵和合取組」を上演。さらに、今年1月に東京・新橋演舞場で長女の市川ぼたん（14）と長男の市川新之助（13）と共演した「春興鏡獅子」の再演も決定した。「春興鏡獅子」の再演は「1月に演舞場でやったのでもういいじゃない、と断ったんですけどね」と笑いつつ、「僕子