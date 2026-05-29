◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山城京平投手（２２）が５回２安打１失点の好投を見せた。４月２２日のファームリーグ・西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）以来、約１か月ぶりの先発登板。直近６試合はいずれも救援として登板していた。２回２死から佐野にソロ本塁打を浴びて先制を許したが、その後は立ち直り無失点。課題としていた制球面でも四死球０と改善の兆しを見