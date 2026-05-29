15＆16年ヴィクトリアマイル連覇、15年スプリンターズSとG1を3勝したストレイトガール（牝、父フジキセキ）がけい養先のASKSTUD（北海道平取町）で腸捻転のため息を引き取ったことが29日、分かった。17歳だった。現役時代に管理した藤原英昭師（60）は「連絡があり、本当に残念です。腸捻転で、しっかりケアしてくださっていましたが…。当歳にイクイノックスの子供もいるしね。本当に勉強させてもらったし、夢をもらった。