お笑い芸人の小籔千豊（52）が主宰する“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマにしたフェスティバル「KOYABU SONIC 2026」（9月21〜23日、大阪・インテックス大阪）の出演アーティスト、芸人第1弾が29日、発表された。アーティストには、新しい学校のリーダーズ、サンボマスターをはじめ、くまま、ZiDol、吉本新喜劇ィズなどの芸人アーティスト出演が決まった。芸人は「KOYABU SONIC 2026」のアンバサダーを務める紅しょうが、賞レ