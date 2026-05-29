「楽天−ヤクルト」（２９日、楽天モバイル最強パーク宮城）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（法大）と塩見泰隆外野手が今季初めて１軍に合流した。現在阪神とセ・リーグ同率の首位だが、直近４戦で３得点と打線の停滞にあえいでいる。交流戦開幕カードとなる２６日からの西武３連戦では２敗１分けで８カードぶりに負け越し。１分けを挟んで今季ワーストタイの３連敗中だ。松下は即戦力の内野のレギュラー候補とし